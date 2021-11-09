رئيس هيئة قناة السويس: نعمل بقوة على ازدواج الممر الملاحى فى منطقة...

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن وصول الكراكة حسين طنطاوي لمياه القناة تمثل أهمية بالغة، حيث تحمل مميزات كثيرة أولها أنها تعمل في القاع الصخري والصلب، وهو ما يتميز به القطاع الجنوبي في قناة السويس، ولم يكن لدينا ما يعمل في هذا القطاع المتصف بأنه صخري وصلب في قطاع الجنوبي للقناة، ونعمل بقوة على ازدواج الممر الملاحي في منطقة البحيرات المرة.

وأضاف الفريق أسامة ربيع في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنها تعمل بقوة 3600 متر مكعب في الساعة بما يتجاوز شهرياً مليون متر مكعب تكريك، قائلاً: "تم تصميمها على أحدث الأنظمة الإلكترونية وتتمكن من التصوير تحت المياه بالأبعاد الثلاثية تتيح للقيادة الاضطلاع على كافة التفاصيل، وهي من أكبر الكراكات الموجودة في الشرق الأوسط.

ورداً على سؤال الإعلامية الحديدي، حول أخر تطورات أعمال الحفر والتعميق في مجرى القناة، قال الفريق أسامة ربيع: "ما زلنا نعمل على ذلك بداية من الكيلو 122 إلى حتى الكليو 162 بواقع 40 كيلوا وتحتوي تفاصيل الحفر والتعميق والتطوير على 10 كيلو ما بين الكيلو 122 وحتى 132 وتقع في البحيرات المرة، وهي المنطقة التي تشهد إجراءات الازدواج لقناتين وهو ما سيسمح بزيادة عدد السفن العابرة بنحو 6 سفن، حيث إن أعداد السفن بدأت في التزايد وبقينا بنتكلم عن مرور 70 أو 82 سفينة بشكل عادي يومياً، مما يتطلب توسيع المجرى وازواجه ليسمه باستيعاب المزيد".