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/660550/ندوات-توعوية-لاكتشاف-سرطان-الثدي-وطرق-الفحص-مبكرا-ببني-سويف
عقدت اليوم ٢٠٢١/١١/٩ ثلاث ندوات إعلامية تحت إشراف السيد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف والسيدة الدكتورة حنان عبد الفتاح مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية ويرصد دوت الخليج التفاصيل .
الندوة الأولى كانت عن أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي وطرق الفحص الذاتى فى جمعية شباب التحرير بالكوم الاحمر حاضر بها د.حنان عبد الفتاح.
ندوات إعلامية للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي وطرق الفحص ببني سويف
الندوة الثانية كانت فى مدرسة شجرة الدر الابتدائيه عن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والاسعافات الاولية حاضر بها د.سمر الجبالى، دكتور نداء عزت.
الندوة الثالثة كانت في مدرسة محمد فريد الإعدادية بنات عن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والتغذية السليمة وسرطان الثدي بالتنسيق مع ادارة البيئة والسكان بالتربية والتعليم.
على جانب أخر تم غلق مركز حجامة تبين أنه يديره شخص حاصل على دبلوم صناعة، وأن المنشأة غير مرخصة كمنشأة طبية وأنه ليس طبيبا ولا يحمل مزاولة لمهنة الطب او العلاج الطبيعى مما يعد انتحالا لصفة طبيب ويرصد دوت الخليج التفاصيل.
ضبط مركز حجامة غير قانوني ببني سويف
كما تبين وجود سرير للكشف وعمل جراحات الحجامة ومشارط ونفايات خطرة وعدم وجود سجل بيئي ورخص تداول النفايات وعقد محرقة.
وتم ضبط جهاز مساج وأدوات خاصة بالعلاج الطبيعى يقوم المذكور باستخدامها على المرضى وهو غير مؤهل لذلك، و كمية كبيرة من كاسات الحجامة ومشد للرقبه وتم تحريزهم من إدارة العلاج الحر.
كما تبين مخالفة صاحب المنشأة لقانون حماية المستهلك لعدم الإلتزام بتوافر اشتراطات السلامة والجودة علاوة على مخالفته لعدم إصداره فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة.
وضم الفريق د.أحمد عبد العظيم، ومصطفى محمود، ومريم علاء الدين، ورباب احمد، من إدارة العلاج الحر، كما ضم كل من أحمد مصطفى ، أمحمود محمد ، أمحمد أحمد من جهاز حماية المستهلك فرع بنى سويف.
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