فيديو.. أسامة ربيع: الكراكة حسين طنطاوى مؤهلة للعمل فى الأراضى الصلبة

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، انضمام الكراكة حسين طنطاوى لأسطول كراكات الهيئة، للعمل بنطاق مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة، ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبى بالمجرى الملاحى للقناة.





وفى لقاء خاصة عبر فضائية dmc، قال الفريق أسامة ربيع إن الكراكة حسين طنطاوى مؤهلة للعمل فى الأراضى الصلبة، مشيرا إلى أنها تساعد على الانتهاء من المشروعات الضخمة خلال فترة قصيرة.

وعن تفاصيل عمل الكراكة حسين طنطاوى، أشار الفريق أسامة ربيع، أن الكراكة ستقوم بعمل توسعة 40 مترا ناحية الشرق والعمق من 66 قدما إلى 72 قدما.

وأشار إلى أن الكراكة حسين طنطاوى، هى الأكبر من نوعها فى الشرق الأوسط، مؤكدا أن الهيئة انتهت من التجارب عليها وأدائها، واليوم دخلت فى خدمة توسعة القناة.

وعن تطوير القطاع الجنوبى لقناة السويس، أوضح رئيس الهيئة: "ما زلنا نعمل على ذلك بداية من الكيلو 122 إلى حتى الكيلو 162 بواقع 40 كيلو وتحتوى تفاصيل الحفر والتعميق والتطوير على 10 كيلو ما بين الكيلو 122 وحتى 132 وتقع فى البحيرات المرة، وهى المنطقة التى تشهد إجراءات الازدواج لقناتين، وهو ما سيسمح بزيادة عدد السفن العابرة بنحو 6 سفن، حيث إن أعداد السفن بدأت فى التزايد وبقينا بنتكلم عن مرور 70 أو 82 سفينة بشكل عادى يوميا، مما يتطلب توسيع المجرى وازدواجه ليسمح باستيعاب المزيد من السفن".