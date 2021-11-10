صور- شكرى يلتقى مع ممثلى المنظمات اليهودية الأمريكية بـ واشنطن

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ورؤية مصر تجاه أبرز قضايا المنطقة، كما تناول اللقاء تحرك مصر الدؤوب لـ إحياء مسار السلام، سعيًا نحو تحقيق السلام الشامل، ودعم ركائز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وكان سامح شكرى، وزير الخارجية، قد أكد أن هناك تقديرا من الولايات المتحدة لأهمية قضية الحفاظ على الأمن المائى المصرى، كما تقدر الأسلوب المصرى فى استمرار الاستعداد للتفاوض والتوصل لاتفاق قانونى ملزم يحقق مصالح البلدين ويحفظ حقوق مصر المائية وأمنها المائى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "on"، مساء أمس الأول الإثنين، أن دور الولايات المتحدة فى مجلس الأمن يتيح لها استمرار التفاعل النشط من أجل التوصل إلى اتفاق، فأمريكا تعزز من فرص التوصل إلى الاتفاق وستقوم بدورها فى هذه المرحلة رغم التعقيدات المرتبطة بالأوضاع فى إثيوبيا.