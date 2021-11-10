جدة - نرمين السيد - استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الثلاثاء، وفدًا من سفارة جمهورية سنغافورة بالقاهرة؛ للتعرف على الجهود المبذولة فى مواجهة خطاب الكراهية، والأفكار المتطرفة التى تبثها الجماعات الإرهابية عبر منصاتها الإلكترونية.





وخلال جولة الوفد، قام مشرفو المرصد باستعراض آلية العمل داخل وحدات المرصد، الذى يضم 13 وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، من خلال شرح مفصل للمهام التى يؤديها الباحثون فى تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التى تبثُّها الجماعات الإرهابية، إلى جانب مواجهة ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، ومكافحة خطاب كراهية المسلمين فى بعض المجتمعات الغربية. من جانبه، أكد الوفد السنغافورى أن دور مرصد الأزهر فى مكافحة التطرف مهم وحيوى فى ظل استغلال التنظيمات الإرهابية للتطورات التكنولوجية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الشباب وضمهم لصفوفها عبر زرع أفكارها المتطرفة فى عقولهم. كما لفت الوفد إلى أهمية مواجهة خطاب الكراهية الذى يهدد أمن وسلامة المجتمعات، ويتسبب فى انتشار الفتن المؤدية الى الفرقة والضعف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- مرصد الأزهر يستقبل وفدا من سفارة سنغافورة بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.