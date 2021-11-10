نقابة الإعلاميين: مدحت شلبي مستمر فى تقديم برنامجه وإيقافه عن التعليق 52 يوما

كشف الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، تفاصيل إيقاف الكابتن مدحت شلبي بسبب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، موضحا أنه تم إيقافه عن التعليق الرياضي حتى نهاية العام.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مدحت شلبي سيظل يمارس عمله في تقديم البرامج.

وأوضح أن مدحت شلبي خالف المادة 2 و 6 من ميثاق الشرف الإعلامي، لافتا إلى أن نقابة الإعلاميين استمعت لمدحت شلبي في السابعة مساء اليوم، وتم التحقيق معه، وكان يدافع عن وجهة نظره واللغة العربية التي تحدث بها ولكن كان خارج السياق.