/660563/الزمالك-الأهلي-عاملنا-كفريق-صغير-وهناك-ما-يثبت-ذلك

كشف عمرو أبو العز المدير الإداري لنادي الزمالك، عن ما جاء من النادي الاهلي في لقاء القمة 123، والتي جمعت بين الفريقين، بعد أحداث المباراة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أبو العز خلال تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" على قناة "الحياة": "المؤتمر الصحفي يبدأ بعد المباراة بـ 10 دقائق، المدير الفني للزمالك انتظر 28 دقيقة لكي يبدأ المؤتمر، مدرب الأهلي هو من تأخر".

وأضاف: "الزمالك ليس نادي صغير لكي ينتظر الفريق المنافس مهما كان، وأثبتنا ذلك وأرسلنا خطابًا للرابطة الأندية بهذا الأمر".

مجلس نقابة الإعلاميين

وكان مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، أصدر قرارًا باستدعاء الإعلامي الكابتن مدحت شلبي للتحقيق بشأن أسلوب تعليقه على مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة.

وقالت نقابة الإعلاميين، في بيان أصدرته: «يستدعي مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة المعلق الرياضي مدحت شلبي للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه من تجاوزات في أثناء التعليق على مباراة الزمالك والأهلي في الأسبوع الثالث للدوري الممتاز»

وأوضحت نقابة الإعلاميين أنَّ قرار الاستدعاء يأتي بعد تفريغ التعليق على المباراة من قبل المرصد الإعلامي التابع للنقابة، ومما قدم من شكاوى ضده في هذا الصدد على خلفية تعليقه على مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك، ليصدر في الأخير قرار بإيقافه.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

وتلقى الزمالك هزيمة ثقيلة من النادي الأهلي بنتيجة 5/3 على ستاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس.

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.وتأتي الخسائر لنادي الزمالك على جميع الأصعدة، ففي الجانب الفني فقد الزمالك سلسلة اللاهزيمة، حيث لم يخسر الفريق منذ أبريل الماضي لمدة 25 لقاء وكانت أيضاً أمام الأهلي في الدوري الموسم الماضي بالدور الأول.