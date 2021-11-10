/660564/محمد-شبانة-تحويل-اتحاد-الكرة-للنيابة-بعد-10-أيام

كشف الاعلامي محمد شبانه ، عبر برنامج "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية "etc"، موقف اتحاد الكرة المصري من الرد على مخالفته والتي منحته لجنة الشباب والرياضة مهلة أسبوعان للرد على جميع المخالفات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال شبانه في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "بوكس تو بوكس” :تواصلنا مع المستشار القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم، حسين حلمي، بشأن مخالفات اتحاد الكرة الاخيرة، وهل يجهز اتحاد الكرة ردا بشان هذة المخالفات قبل انتهاء المدة المحدده لهم من قبل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، والمتبقى منها اسبوع واحد فقط، ام سيتم تجاهل الامر.

واضاف: "فجر حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد مفاجأة غير متوقعه، بأنه ليس لدية أي علم بخصوص هذا الملف، وبخصوص المهلة المحددة للاتحاد من قبل لجنة وزارة الشباب والرياضة بالبرلمان، لكي يجهز الرد على تلك المخالفات، قبل ان يتم تحويلها للنيابة العامة".

إيقاف مدحت شلبي

قررت نقابة الاعلاميين إيقاف مدحت شلبي حتى نهاية عام 2021، بعدما تقدم الزمالك بشكوى ضده على أثار تعليقه بمباراة القمة 123 بين الأهلي والزمالك التي حسمها النادي الأحمر لصالحة بنتيجة 5/3.

ويأتي القرار الصادر حرمانه من التعليق على المباريات على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة داخل مصر وفقاً لقرار مجلس نقاية الاعلاميين لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وأستند الزمالك في شكواه على جملة "معلول حط الزغلول" ووصفوا بأنها عبارة غير لائقه أن يقولها أمام المشاهدين، بجانب تحيزه للأهلي على حساب الزمالك خلال اللقاء.

مجلس نقابة الإعلاميين

وكان مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، أصدر قرارًا باستدعاء الإعلامي الكابتن مدحت شلبي للتحقيق بشأن أسلوب تعليقه على مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة.

وقالت نقابة الإعلاميين، في بيان أصدرته: «يستدعي مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة المعلق الرياضي مدحت شلبي للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه من تجاوزات في أثناء التعليق على مباراة الزمالك والأهلي في الأسبوع الثالث للدوري الممتاز»

وأوضحت نقابة الإعلاميين أنَّ قرار الاستدعاء يأتي بعد تفريغ التعليق على المباراة من قبل المرصد الإعلامي التابع للنقابة، ومما قدم من شكاوى ضده في هذا الصدد على خلفية تعليقه على مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك، ليصدر في الأخير قرار بإيقافه.