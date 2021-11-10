/660565/محمد-السباعي-مجلس-الشيوخ-دوره-استشاري-ومناقشاته-لمشروعات-القوانين-تليق-بخبرات-أعضاءه

قال النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" كان لها تجارب أخرى كثيرة قبل ذلك، حيث ان له تأثير واضح على تجويد القوانين وخروجها بشكل يليق بخبرات قاماته وأعضاءه الموجوده بداخله.

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جاء ذلك خلال الحلقة الأولى لبرنامج السلطة التشريعية والمذاع على فضائية اكسترا نيوز، مضيفا أن قانون التخطيط العام الذي تمت الموافقة عليه نهائيا من قبل المجلس خلال الأيام الماضية، من القوانين الهامة الذي خرجت من الشيوخ، بالاضافة إلى قوانين عديدة أخرى وافق عليها مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الأول.

محمد السباعي: مجلس الشيوخ دوره استشاري ومناقشاته لمشروعات القوانين تليق بخبرات أعضاءه

ونوه وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ النائب محمد السباعي أن مجلس الشيوخ دوره استشاري في المقام الأول، حيث انه يناقش ما يتم إحالته من مشروعات القوانين لمجلس النواب.