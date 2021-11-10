/660566/محمد-السباعي-مجلس-الشيوخ-ساعد-النواب-في-خروج-القوانين-بشكل-جيد-بسبب-دقة-المناقشات

قال النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن الغرفة الثانية للبرلمان " مجلس الشيوخ" غرفة مكملة لمجلس النواب، موضحا أن أداء مجلس الشيوخ تميز بوجود نخبة من الخربات المتراكمة من خلال 300 عضو متواجدين به كل منهم على قدر كبير من الخبرات في المجالات المختلفة.

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جاء ذلك خلال الحلقة الأولى لبرنامج السلطة التشريعية والمذاع على فضائية اكسترا نيوز، لافتا إلى أن رجوع محلس الشيوخ للحياة النيابية مرة أخرى أزال عبأ كبير من على كاهل مجلس النواب ، الأمر الذي أدى إلى صياغة القوانين بشكل أكثر دقة.

محمد السباعي: مجلس الشيوخ ساعد النواب في خروج القوانين بشكل جيد بسبب دقة المناقشات

وصرح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ النائب محمد السباعي، بعدد من القوانين الذي ناقشها مجلس الشيوخ بشكل جيد، ولم تستغرق وقت بعد ذلك بع إحالتها للنواب، مثل قانون الصكوك .

وأضاف وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ النائب محمد السباعي، مشروع قانون التخطيط العام للدولة جاء متسقا بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة.