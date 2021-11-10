/660567/نائب-التنسيقية-مشروع-قانون-التخطيط-العام-يساعد-في-التحول-نحو-اللامركزية-ويدعم-استراتيجية-التنمية-المستدامة

تحدث النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، عن قانون التخطيط العام، والذي تمت الموافقة عليه حلال الايام الماضية نهائيا بالجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الحلقة الأولى لبرنامج السلطة التشريعية والمذاع على فضائية اكسترا نيوز، موضحا أن طبيعة العمل السياسي أن يكون هناك تحديث متواصل للفوانين لمتابعة التغيرات والتطورات الطارئة على المجتمع، الأمر الذي ينطبق على قانون التخطيط العام.

نائب التنسيقية: مشروع قانون التخطيط العام يساعد في التحول نحو اللامركزية ويدعم استراتيجية التنمية المستدامة

وأضاف وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ النائب محمد السباعي، مشروع قانون التخطيط العام للدولة جاء متسقا بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة.

وتابع السباعي:" القانون يساعد في التحول نحو اللامركزية ودعم الأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني ، كما انهه يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.