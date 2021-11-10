/660568/حسام-الخولي-مجلس-الشيوخ-دوره-سابق-عن-النواب-ومناقشاته-تتميز-بالدقة-والتأني

قال النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مجلس الشيوخ كان موجود سابقا تحت مسمى مجلس الشورى، ثم بعد ذلك نظرا لضعف تأثيره حسب ما رصده البعض، تم الاستغناء عنه.

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جاء ذلك خلال الحلقة الأولى لبرنامج السلطة التشريعية والمذاع على فضائية اكسترا نيوز ، مضيفا أنه بعد ذلك مجلس النواب كان عليه ضغط كبير، حيث ان القانون الذي يصدره النواب يؤثر على المواطن المصريي، لذلك يجلب ان يتم مناقشته بشكل جيد، ولكن الكم الكبير من القوانين أدى إلى الاسراع في تنفيذه، وعدم خروجه بالشكل الجيد.

حسام الخولي: مجلس الشيوخ دوره سابق عن النواب ومناقشاته تتميز بالدقة والتاني

وتابع النائب حسام الخولي، ان مجلس الشيوخ أدى إلى استفاضة في المناقشة للعديد من القوانين، مما أدى إلى التخفيف عن النواب بعد أن يتم الإحالة لهم، منوها إلى أن الشيوخ دوره سابق عن مجلس النواب، في مناقشات القوانين الاولية.

واشار إلى أن المناقشات بالشيوخ تكون بتأني، وتكون المناقشات موسعة من خلال جلسات عديدة، بحضور اعضاء الحكومة المختصين.