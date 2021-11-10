/660569/حسام-الخولي-مجلس-الشيوخ-يلعب-دور-العقل-المكمل-للنواب-كمركز-بحثي-وفكري-له

قال النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن هناك حالة من التناغم بين مجلس النواب والشيوخ، مشيرا إلى قانون التعليم الذي تمت منافقشته بمجلس الشيوخ، ثم تم التوافق من الاعضاء على رفضه، ثم تم سحبه من الحكومة قبل مناقشته من النواب..

دوت الخليج جاء ذلك خلال الحلقة الأولى لبرنامج السلطة التشريعية والمذاع على فضائية اكسترا نيوز، مضيفا أن مجلس الشيوخ يلعب دور العقل المكمل لمجلس النواب كمركز بحثي وفكري له. حسام الخولي: مجلس الشيوخ يلعب دور العقل المكمل للنواب كمركز بحثي وفكري له وأشار إلى أن تركيبة المجلسين واحدة حيث ان الاحزاب متواجدة هنا وهناك كمستقبل وطن وتنسيقية شباب الاحزاب، الأمر الذي يؤدي إلى خروج افكار واحدة ومتناسقة. وأوضح أن مجلس النواب كان عليه ضغط كبير، حيث ان القانون الذي يصدره النواب يؤثر على المواطن المصريي، لذلك يجلب ان يتم مناقشته بشكل جيد، ولكن الكم الكبير من القوانين أدى إلى الاسراع في تنفيذه، وعدم خروجه بالشكل الجيد.

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