/660570/رئيس-برلمانية-مستقبل-وطن-بالشيوخ-قانون-التخطيط-العام-يدعم-كفاءة-المشروعات-ويبحث-أسباب-تعثرها

قال النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ، أن قانون التخطيط العام يحل محل القانون رقم 30 لسنة 1973، حيث أن يتم العمل به منذ ما يقرب من 50 عام الامر الذي كان يستلزم اجراء التغيرات عليه.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الحلقة الأولى لبرنامج السلطة التشريعية والمذاع على فضائية اكسترا نيوز ، مضيفا أنه جاء محل القانون رقم 30 لسنة 1973 والذي لم يتم اجراء اي تغيرات عليه حتى الان، مشيرا إلى أنه تمت صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكى القائم على سيطرة الدولة على وسائل الانتاج المختلفة.

حسام الخولي: قانون التخطيط العام يدعم كفاءة المشروعات ويبحث أسباب تعثرها

وتابع حسام الخولي رئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ، أن مصر تسير على قانون تخطيط منذ عام 1973 وحتى يومنا هذا شهد الشارع المصرى العديد من التغيرات الإقتصادية والإجتماعية ومن ثم لابد أن يتعاطى القانون مع هذه التغيرات وخاصة على مستوى الفكر الإشتراكى الذى تغير لإطار أخر بالشارع المصرى.

وأكمل أنه قانون ضرورى ويهم كل مواطن مصرى خلال الفترة الأخيرة بسبب التغيرات الإقتصادية والإجتماعية التى يشهدها الشارع المصرى.

وأوضح أن القانون يهتم بأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، ويؤكد على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها مما يعزز من كفاءة المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة، حيث أن متابعة القانون لهذه الأمور سيوفر العديد من مليارات الجنيهات