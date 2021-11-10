المشاركون بصالون تنسيقية الأحزاب: الثورة التكنولوجية سلاح ذو حدين وتنظيم عمل المنصات الرقمية ضرورة

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أكد المشاركون بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الثورة التكنولوجية سلاح ذو حدين، مؤكدين ضرورة تنظيم عمل المنصات الرقمية خاصة فى ظل العديد من التغيرات التى طرأت مؤخرا على المشهد الإعلامي في ضوء الثورة التكنولوجية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الصالون للحديث حول دور المنصات الرقمية المختلفة وتأثيرها على الفرد والمجتمع، بمشاركة المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نشوى جاد رئيس مجلس إدارة منصة (watch it)، والمهندس علاء مصطفى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، وأدار النقاش عضو التنسيقية الإعلامي أحمد عبد الصمد.

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وقال المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر مهتم بعمل برامج تدريبية في ضوء الثورة التكنولوجية في بيئة الإعلام والصحافة، مؤكدا أن هناك العديد من الأكواد التى يتم العمل على تعميمها فى جميع المؤسسات الإعلامية من أجل خلق بيئة إعلامية سليمة، مشيرا إلى أن هذه الأكواد ملزمة لجميع المواقع الإخبارية وللصفحات الذي يبلغ عدد المتابعين 5 آلاف فأكثر..

وأشار فوزي إلى أنه تم بذل جهودا كبيرة في البيئة التشريعية المصرية ولا يزال يبذل، موضحا أن الممارسة دائما تكون كاشفة عن الاحتياجات التشريعية أو مراجعة القوانين القائمة، مؤكدا أن مثل هذه الصالونات مهمة للتركيز على ما يمس الأمن القومي.

وأوضح أن الثورة التكنولوجية لها العديد من المزايا والعيوب، حيث لا أحد يستطيع أن ينكر أن التكنولوجيا سهلت الحصول على العديد من الخدمات، واختصرت الوقت وقللت التكاليف ويستطيع أي شخص إنهاء الإجراءات الخاصة بمصالحه عبر الإنترنت، كما أن لها العديد من السلبيات خاصة ارتكاب الجرائم والاستيلاء على الأموال وغسيل الأموال وتشويه سمعه الناس وأيضا الشائعات.

وأشار إلى التشريعات التي صدرت خلال السنوات الماضية بشأن الإعلام ونظمها الدستور، حيث شهدت عدة مناقشات خاصة فى ضوء العديد من التغيرات التى طرأت مؤخرا على المشهد الإعلامي في ضوء الثورة التكنولوجية، لافتا إلى المناقشات التى تمت حول المادة (19) بقانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدا أهمية هذه المادة خاصة في ضوء إساءة الاستخدام لمثل هذه الصفحات واللجان الإلكترونية.

وأكد أن هذه التشريعات خلقت كيانًا وهو المجلس الأعلى للإعلام لمواجهة أي شئ جديد يطرأ على الساحة الإعلامية خاصة ما حدث مؤخرا بشأن الفيديو لايف والبلوجرز، مؤكدا أن مثل هذه التطورات تحتاج لمزيد من القواعد المنظمة وخاصة الفيديوهات الحية، مناشدا بضرورة أن يكون هناك تدريب مستمر لكل الصحفيين والإعلاميين فى ضوء هذه الثورة الكبيرة.

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من جهتها أكدت نشوى جاد رئيس مجلس إدارة منصة (watch it)، أن المنصة تهتم بالمحتوى الناطق باللغة العربية، قائلا :"لدينا تنوع في المحتوى، كما نعمل على كيفية الحفاظ على الهوية والثقافة المصرية وإثراء اللغة العربية"، لافتة إلى أن ما يميزها هو المحتوى الهادف، والأعمال الوثائقية المختلفة التي توثق الحضارة المصرية، فضلا عن تقديم محتوى للطفل لترسيخ الهوية المصرية.

وأضافت: "أنه لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية، وذلك في ضوء تنامي حجم البيانات والمعلومات ودور الدولة في الحفاظ على مواطنيها وحمايتهم"، مشيرة إلى أنه يجب ألا يستهون المواطن بالبيانات التى يتم إدخالها على منصات السوشيال ميديا، مشددة على أنه يجب أن يكون المواطن حريص على قراءة السياسات التي يتم وضعها و التبليغ حال الاختراق.

وبدوره.. قال النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا أمام عدد كبير من المنصات التي نستفيد منها بشكل يومى وأصبحت جزءا من حياتنا.

وأضاف: "أنظر إلى التكنولوجيا بأننا أمام مجتمع متكامل ولكن ينقصنا تنظيم هذا المجتمع، فمعركتنا الأولى هي معركة الوعي بالأساس، لذلك يجب التوعية بكيفية استخدام هذه"، موجها الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم محتوى هادف وجيد.. مطالبا بإعداد قانون ينظم التجارة الإلكترونية من أجل حماية المواطنين من عمليات النصب.

من ناحيته.. وجه النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، التحية والتقدير لتنسيقة شباب الأحزاب على إعطاء الفرصة له للمشاركة في صالون التنسيقية بشأن دور المنصات الرقمية المختلفة وتأثيرها على المجتمع.

وقال إن المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كان له دور كبير في إصدار التشريعات الخاصة بالإعلام في مصر خلال شغله منصب الأمين العام لمجلس النواب.. مؤكدا أن مصر أصبحت أمام وجود كيان ينظم الإعلام ويضبط أداء عمله ويضم العديد من الشخصيات والخبرات الكبيرة.