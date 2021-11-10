الصحة: 921 إصابة جديدة بـ كورونا.. و56 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 619 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 284366 حتى اليوم.





وقالت "الوزارة"، فى بيان لها، إنه تم تسجيل 921 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 56 حالة جديدة.

بيان كورونا اليومى

ولفتت إلى أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بـ فيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 339335 من ضمنهم 284366 حالة تم شفاؤها، و19186حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت "الصحة" عددا من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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