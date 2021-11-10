الأوقاف تعلن اسم أول محافظة خالية من صناديق التبرعات بالمساجد

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الأوقاف أن مديرية أوقاف جنوب سيناء، تعد أول مديرية خالية من صناديق التبرعات بالمساجد، حيث كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجه بعدم وجود أى صناديق للتبرعات بمساجد المحافظة، اتساقًا مع منهج الوزارة فى ذلك.





وقالت، فى بيان لها، إنها ومحافظة جنوب سيناء تلبيان جميع ما تحتاجه المساجد بالتعاون والتنسيق المستمر بينهما دون الاعتماد على أية صناديق بالمساجد أو ساحاتها أو ملحقاتها. كان الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الدينى بـ وزارة الأوقاف، قد أعلن أنه سيتم حل أى مجلس إدارة لا يلتزم بجميع التعليمات الصادرة بشأن ضوابط التبرعات ومنع الصناديق بالمساجد، مضيفا أنه على جميع المديريات سرعة تنفيذ القرار رقم 373 لسنة 2021 نهاية المدة المقررة، والتى تنتهى يوم الإثنين المقبل 15 نوفمبر 2021.

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