جاء ذلك، خلال تصريحات لـ برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز الفضائية، مساء أمس الثلاثاء.
وأضافت أن هذا يجرى من خلال التعاون مع وزارة الاتصالات والإنتاج الحربى، ووزارة الصحة، لزيادة جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن.
وأشارت إلى أن منظومة الرعاية الصحية تضع خططا لكل محافظة لمعرفة كيفية العمل فيها، وتوفير خطوط الفايبر بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتطوير المنشآت، لافتة إلى تشغيل المنظومة بطريقة مميكنة بحيث يكون كل دورات العمل التى يتلقى المريض الخدمة منها مميكنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرعاية الصحية: تفعيل التحول الرقمى لـ 106 منشآت طبية فى 3 محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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