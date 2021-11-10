الرعاية الصحية: تفعيل التحول الرقمى لـ 106 منشآت طبية فى 3 محافظات

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة مى المليجى، مدير إدارة النظم والتطبيقات بهيئة الرعاية الصحية التابعة لـ وزارة الصحة والسكان، إنه جرى تفعيل نظم التحول الرقمى بـ106 منشآت طبية بـ محافظات "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية".





جاء ذلك، خلال تصريحات لـ برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز الفضائية، مساء أمس الثلاثاء.

وأضافت أن هذا يجرى من خلال التعاون مع وزارة الاتصالات والإنتاج الحربى، ووزارة الصحة، لزيادة جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن.

وأشارت إلى أن منظومة الرعاية الصحية تضع خططا لكل محافظة لمعرفة كيفية العمل فيها، وتوفير خطوط الفايبر بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتطوير المنشآت، لافتة إلى تشغيل المنظومة بطريقة مميكنة بحيث يكون كل دورات العمل التى يتلقى المريض الخدمة منها مميكنة.