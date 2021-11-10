/660572/كيف-تحمي-بياناتك-على-السوشيال-ميديا-من-السرقة-مدير-منصة-wach-it-تجيب- بصالون-التنسيقية-وتكشف-بث-أعمالنا-الأصلية-وسلسلة-أفلام-توثق-التاريخ-المصري-قريبا

تحدثت نشوى جاد المدير التنفيذي لمنصة "واتش إت" بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مساء الثلاثاء بشأن خصوصية المعلومات المسجلة على المنصات الرقمية بشكل عام والتي قد يكون لها تأثيرا سلبيا على المواطن ومستخدم التطبيقات والمنصات التكنولوجية.

دوت الخليج

جاء حديثها في إطار التوعية بأهمية حماية البيانات على منصات التواصل الإجتماعي مؤكدة ان قانون حماية البيانات واللائحة التنظيمية الخاصة به يعد أحد أهم القوانين في مصر، في ضوء تنامي حجم البيانات والمعلومات والتي تمثل أهمية خاصة لمستخدم أي منصة تكنولوجية وما تتضمنها من محتوى لحماية البيانات الأساسية.

كيف تحمي بياناتك على السوشيال ميديا من السرقة

وأشارت إلى ضرورة التأكد من لائحة الموافقات قبل الضغط على الموافقة، لافتة إلى قانون حماية البيانات الأوروبي بعد أزمة تسريب بيانات مستخدمين حصلوا لاحقا على تعويضات.

وأوضحت أنه يتوجب على كل مستخدم التأكد من طبيعة البيانات الخاصة به التي يوضحها على أي منصة، وهذا ما اتضح مؤخرا بعد تسريب كم معلومات وبيانات كبير من إحدى شركات شبكة التواصل الإجتماعي باستخدام هذه البيانات للهجوم على المناصت الأخرى وانتحال شخصيته وتنفيذ جريمة باستخدام بياناته مما تجعل المواطن قد يتعرض لمساءلة قانونية دون معرفته.

توثيق الحساب الشخصي

وأضافت أن أهمية توثيق الحساب الشخصي والذي بدوره يكون عاملا في حماية الحساب الشخصي من عملية الاختراق المستمرة التي تعرض البيانات الشخصية للسرقة ويتم من خلالها عمليات ابتزاز، قائلة: "يجب على المواطن أن يكون حريصا أيضا الإبلاغ عن التعرض لأي جريمة مشابهة وهو ما يدعمه النائب العام في مصر".

وأضافت نشوى جاد أنه يجب ألا يستهون المواطن بالبيانات التى يتم ادخالها على منصات السوشيال ميديا و أن يعلم جيدا بنوع البيانات التى يتم ادخالها، مشددة على أنه يجب أن يكون المواطن حريص على قراءة السياسات التى يتم وضعها و التبليغ حال الاختراق.

وتابعت :" فكرة قانون يحمى البيانات تعطى المواطن الطمأنينة و تؤكد أن حقه سيعود له لو حدث اختراق ، وجود مثل هذا القانون يمكن الدولة من الحفاظ على مواطنيها و تحميهم من مثل هذه الاختراقات ".

كما تحدثت نشوى جاد المدير التنفيذي لمنصة "watch it" الرقمية ، عن الاستفادة من الثورة التكنولوجية دون التأثر من سلبياتها، وكيفية الوقاية من هذه السلبيات خاصة مع تزايدها يوما بعد يوم.

التواصل مع المواطنين باستمرار للحفاظ على الهوية المصرية

وكشفت نشوى جاد، تفاصيل السيطرة على المحتوى العابر للقارات لتماشيه مع المجتمع المصري، قائلة: "نحاول خلال الفترة القادمة بث أعمال واتش إت الأصلية والتي نعتمد عليها أن تكون هادفة للمصريين في الداخل والخارج الذين نحاول التواصل معهم باستمرار للحفاظ على الهوية المصرية وسيتم ذلك من خلال المنصة وعبر بروتوكولات تعاون في القارات بأكملها بهدف توضيح الحفاظ على الهوية للغير في مقابل المحتوى الآخر".

وأشارت المدير التنفيذي لمنصة watch it، إلى أن العالم أصبح أكثر انفتاحا ويرجع ذلك إلى التشريع وسن القوانين من قبل مجلس النواب، مضيفة أن إنجلترا بدأت مؤخرا في تطوير التشريعات الخاصة بمنصات المحتوى سواء في المملكة المتحدة أو خارجها، من خلال عدم وجود محتوى جارح للثقافة الخاصة بهم بعد عملية رصد لأفلام وثائقية تقدم معلومات مزيفة للتاريخ.

واختتمت نشوى جاد: “نحن قائمون على التأكد من مضمون المحتوى من خلال أفلام توثيقية مختلفة توثق الحضارة المصرية عبر التاريخ، وصولا للفترة الحالية، من جيل الأطفال مرورا بالشباب والمراحل العمرية المختلفة”.