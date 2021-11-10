/660574/تعليمات-مهمة-من-قطاع-المعاهد-الأزهرية-بشأن-امتحانات-الثانوية
قامت إدارة الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية بتاصدار تنبيه بشأن امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2021- 2022 وموجه لشيوخ المعاهد الثانوية.
دوت الخليج
حيث أشارت انه على المختصين بشئون الطلاب بها بضرورة تجميع صورة شخصية حديثة لكل طالب من طلاب الشهادة الثانوية مقاس 4 × 6 مطبوع أسفلها اسم الطالب من واقع شهادة الميلاد بمعرفة ستوديو التصوير، ويقوم مختص شئون الطلاب بالتأكد من شخصية الطالب، ثم يوقع على الصورة مع ختمها بخاتم المعهد.
تعليمات مهمة من قطاع المعاهد الأزهرية بشأن امتحانات الثانوية
كما يتعاون مختص شئون الطلاب مع رائد التحول الرقمى لرفع صورة الطالب على نظام إدارة شئون طلاب المعاهد الأزهرية على الرابط التالي: azhar.gov.eg ، وذلك بعد التأكد من أن الصورة هي صورة الطالب المدون بياناته على الصفحة ويتحملوا جميعا المسئولية القانونية حيال وجود خطأ.
الإجراءات على الطلاب المتقدمين للامتحان بنظام من الخارج
وأضافت انه على شيخ المعهد أن يحتفظ بصور الطلاب التي تم التوقيع عليها من كاتب المعهد والمعتمدة بخاتم المعهد في مظروف خاص بصورة سنوية للرجوع إليها عند الحاجة،
هذا وتطبق نفس الإجراءات على الطلاب المتقدمين للامتحان بنظام من الخارج، على أن يتم ذلك خلال شهر.
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