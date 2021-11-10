فيديو- صاحبة واقعة تحرش التجمع تكشف الكواليس.. وتعليق غاضب من رامى رضوان

جدة - نرمين السيد - وقالت، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "مساء دى ام سى"، عبر فضائية "دى إم سى"، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان: "أنا كنت رايحة الجامعة بالتجمع الخامس وراكبة من موقف الحصرى وركبت فى الكرسى الامامى.. السواق حط إيده على إيدى وحط إيده فى ضهرى، ولكننى على الفور قمت بالاتصال بصديقة لى وأكدت على ضرورة تصويره للقيام بعمل محضر".

وتابعت رانيا سليمان: "قمت بتصويره بالفعل دون أن يشعر، مؤكدة أنه أدرك فى نهاية الخط أننى أقوم بتصويره وقام بتهديدى أن أترك له هاتفى المحمول أو أن أكمل معه"، مشيرة إلى أنها قامت بعمل محضر على الفور، وستتخذ الإجراءات القانونية ضده.

من جانبه، علق الإعلامى رامى رضوان على هذه الواقعة غاضبا: "لعنة الله على الأشكال دى".