التنمية المحلية: «مشروعك» وفرت مليونا و151 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة

جدة - نرمين السيد - وأضاف، فى تصريحات لـ برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز الفضائية، مساء أمس الثلاثاء، أنه منذ عام 2016، وحتى 2018 وصل حجم التمويل لـ المبادرة إلى حوالى 4 مليارات جنيه، وخلال عام 2018 حتى الآن وصل التمويل إلى ما يزيد عن 21 مليار جنيه.

ولفت متحدث التنمية المحلية إلى أن "مشروعك" أدت إلى توفير أكثر من مليون و151 ألف فرصة عمل مباشرة، وغيرة مباشرة، من بينها 24 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأوضح أنه جرى توفير فرص عمل لـ المرأة المصرية تجاوزت 15 ألفا و360 مشروعا، بنسبة 64%، وهو ما يعزز مشاركة المرأة المصرية، وخصوصا المرأة المعيلة.