جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، خلال إجابتها على سؤال "زوج ابنتى له ثلاثة أولاد فى مراحل التعليم المختلفة، ولا يستطيعون إطلاقًا سداد حاجاتهم الضرورية، فهل يجوز إعطاؤه من زكاة مالى؟
وقالت الإفتاء: "لا مانع شرعًا من إعطائك الزكاة لزوج ابنتك لينفقها على نفسه وزوجته وأولاده فيما يحتاجون إليه.. والله سبحانه وتعالى أعلم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حكم إخراج الزكاة لـ زوج الابنة إذا كان فقيرا.. الإفتاء تجيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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