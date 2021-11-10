حكم إخراج الزكاة لـ زوج الابنة إذا كان فقيرا.. الإفتاء تجيب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، خلال إجابتها على سؤال "زوج ابنتى له ثلاثة أولاد فى مراحل التعليم المختلفة، ولا يستطيعون إطلاقًا سداد حاجاتهم الضرورية، فهل يجوز إعطاؤه من زكاة مالى؟

وقالت الإفتاء: "لا مانع شرعًا من إعطائك الزكاة لزوج ابنتك لينفقها على نفسه وزوجته وأولاده فيما يحتاجون إليه.. والله سبحانه وتعالى أعلم".