فيديو- إحلال السيارات: انتهينا من 8 آلاف مركبة.. وهذه أسباب زيادة الأسعار

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة أون أى، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدى، إنه تم إحلال 8 آلاف سيارة للصنوف الثلاثة لكن غالبيتها سيارات ملاكى مملوكة للمواطنين.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار السيارات ضمن المبادرة له أسباب عالمية حيث يعود إلى ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار الرقائق الإلكترونية وهى مكونات رئيسية فى المنظومة.
وتابع: "نقدم سيارات منتجة محلياً بمكون محلى 45% وهذا معناه أن نحو 50% من المكونات يتم استيرادها من الخارج بما يؤثر على الأسعار.
وأشار أحمد عبد الرازق إلى أن الأسعار فى مبادرة إحلال السيارات لا تزال أقل من الأسعار فى السوق، متابعا: "نسلم 1200 سيارة كل شهر رغم أزمة صناعة السيارات"، مشيراً إلى أن الشركات العالمية رحبت بالمبادرة لأنها فتحت لهم أسواقا جديدة.
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