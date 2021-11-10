طقس الأربعاء.. الشبورة مستمرة وانخفاض لـ درجات الحرارة.. القاهرة 28

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوبه.





وليلا.. يسود طقس لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، على الأنحاء كافة. الطقس اليوم ولفتت الأرصاد إلى تكوُّن الشبورة المائية، والتى تكون كثيفة أحيانا من الساعة 5 إلى 7 صباحا، فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 28 18 الإسكندرية 26 20 وادى النطرون 26 18 طنطا 29 19 شبين الكوم 28 19 دمنهور 27 18 بلطيم 28 19 مطروح 26 16 السلوم 26 15 سيوة 26 14 بورسعيد 28 23 دمياط 28 21 الزقازيق 29 19 المنصورة 28 19 الإسماعيلية 29 18 السويس 29 20 العريش 27 19 رفح 27 18 رأس سدر 31 18 نخل 29 11 نويبع 31 22 طابا 28 20 كاترين 26 11 الطور 28 22 شرم الشيخ 32 22 الغردقة 33 21 مرسى علم 31 20 الفيوم 30 16 بنى سويف 30 17 المنيا 30 18 أسيوط 31 16 سوهاج 32 17 قنا 34 18 الأقصر 34 18 أسوان 35 20 إدفو 35 20 أبو سمبل 34 21 الوادى الجديد 34 14 حلايب 28 21

شلاتين 31 19

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