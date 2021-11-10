الإفتاء تكشف عدة المرأة المطلقة إذا كانت غير حامل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، فى ردها على سؤال على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "ما عدة المطلقة التى تحيض فى طلاق رجعى؟".

وقالت الإفتاء: "عدة المطلَّقة التى تحيض إذا كانت غير حامل هى 3 حيضات كوامل فى مدة لا تقل عن 60 يومًا، قال الله تعالى: "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ".. البقرة: 228

وأضافت: "هذه عدة ذوات الحيض من المطلقات، والنساء مؤتمنات على أرحامهن، فهن مصدقات فى المسائل التى لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة، وهو المعمول به إفتاءً وقضاءً فى مصر".