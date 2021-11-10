/660575/مواعيد-مباريات-اليوم-الأربعاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، مواجهات قوية في تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 عاماً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات الدوري البرازيلي أتليتيكو باراناينسيأمام فريق سييارا 11 مساءً بالميراس أمام فريق أتليتيكو جويانيينسي 1.30 فجر الخميس سبورت ريسيفه أمام فريق أميريكا مينيرو 2.30 فجر الخميس فورتاليزا أمام فريق ساو باولو 2.30 فجر الخميس جوفينتود أمام إنترناسيونال 2.30 فجر الخميس مواعيد تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 عاماً هولندا أمام مولدوفا في تمام الساعة 12 ظهراً إنجلترا أندورا في تمام الساعة 2 ظهراً ألمانيا أمام فريق جزر فاروه في تمام الساعة 2 ظهراً فرنسا ألبانيا في تمام الساعة 3 عصراً إسبانيا أمام نظيرة لوكسمبرج الساعة 7 مساءً

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