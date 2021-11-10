تعرف على موعد سفر منتخب مصر إلى أنجولا

تتوجه بعثة المنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش، إلى أنجولا في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل: وذلك من اجل استعدادا لخوض مباراة الفريقين في تمام التاسعة مساء الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. قائمة منتخب مصر فى حراسة المرمي: محمد الشناوي-محمد أبو جبل-محمد صبحي -محمود جاد الدفاع: اكرم توفيق -أحمد فتحي – احمد حجازي – احمد ياسين -ايمن اشرف- محمود علاء- احمد فتوح- محمد حمدي – محمود حمدي "الونش". الوسط:محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية – امام عاشور -عبد الله السعيد – مصطفى فتحي الهجوم:عمر مرموش – محمد شريف – أحمد ياسر ريان – مصطفى محمد- مروان حمدي – محمد صلاح – محمد مجدي "أفشة". العمل بالدوري المصري وعن تلقيه عروضًا للعمل في الدوري المصري: "سمعت بعض الأحاديث، لكن في اللحظة الحالية ليس هناك شيء، بالطبع الدوري المصري من أقوى دوريات إفريقيا، وبالنسبة لي سيكون من الممتاز أن أعمل به، لكن لا يوجد عرض رسمي". واختتم: "بدون نقاش منتخب مصر من أقوى ثلاث منتخبات في إفريقيا، ليس فقط بتاريخه ولكن بعد أن أظهروا قوة وتعاقدوا مع مدير فني له تاريخ كبير ويتمتع بخبرات جيدة، إلى جوار السنغال والمغرب، والجزائر أيضا لديها لاعبين على مستوى عال".

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