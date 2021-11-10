سفير بولندا بالقاهرة يشيد بإجراءات مصر الفعالة لتعافى الاقتصاد الوطنى

جدة - نرمين السيد - وثمن السفير البولندى، فى تصريحات بمناسبة العيد القومى لبولندا، الذى يوافق يوم غد الخميس، التدابير اللازمة التى اتخذتها الحكومة المصرية لتكثيف حملة التطعيم ضد (كوفيد- 19) من أجل تقليل أعداد المصابين، وكذلك تطوير البنية التحتية الصحية التى أدت إلى الاستجابة السريعة والأكثر كفاءة لانتشار الوباء، معربا عن فخره بالتعاون مع مصر لمواجهة هذه الجائحة من خلال إهدائها نحو نصف مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا".

وأشار إلى أهمية الزيارة التى قام بها بافل يابلونسكى نائب وزير خارجية بولندا فى يونيو الماضى بمرافقة وفد كبير يمثل وزارة الاقتصاد البولندية ومؤسسات مختلفة مهتمة من بينها بورصة وارسو، ووكالة خدمات الملاحة الجوية البولندية، وغيرها بجانب العشرات من رجال الأعمال البولنديين الذين يولون اهتماما بالتعاون مع مصر بشكل أكبر، مشددا على ضرورة أن يكون الحوار السياسى الديناميكى والمثمر مع مصر مصحوبا بتعاون اقتصادى نشط بنفس القدر.

وأكد أن الجانبين ينفذان ويدعمان المشروعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة، مشيرا إلى أن وارسو ترى فرصا كبيرة للتعاون فى مجالات الطاقة المتجددة والصناعة خصوصا فى انتاج الالات التى تستخدم فى المحاصيل الزراعية وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الأغذية والتكنولوجيات الخضراء.

وتابع قائلا: إنه من المتوقع مشاركة وفد من رجال الأعمال البولنديين فى معرض "فود إفريقيا" الذى سوف ينظم فى القاهرة الشهر المقبل، ونتوقع أن يشهد العام المقبل المزيد من الزيارات لوفود بولندية متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية وغيرها، مشيرا إلى أن وارسو تعتبر مصر ليست فقط سوقا كبيرة بالنسبة لها ولكنها أصبحت بوابة لدخول أفريقيا.

ونوه إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت مع منطقة كاتوفيتسيه الاقتصادية البولندية مذكرة تفاهم فى يونيو الماضى لإقامة قاعدة تكنولوجية وصناعية بولندية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معربا عن اعتقاده بأن هذا المشروع سينتج عنه اهتمام المستثمرين البولنديين بهذا المجال الواعد.

وعن التجارة، قال وابيندا إن الاقتصاد المصرى احتل مرتبة عالية من بين أفضل أداء الاقتصاديات فى أفريقيا حيث قيم رجال الأعمال الأوروبيين بما فى ذلك البولنديين بشكل إيجابى الاصلاحات المصرية التى استهدفت تسهيل النشاط الاقتصادى والاستثمار الأجنبى، مطالبا بالعمل على توفير المزيد من التسهيلات فيما يخص الاجراءات الادارية.

وأوضح أن التجارة الثنائية شهدت تراجعا طفيفا بسبب جائحة (كوفيد-19) حيث وصلت إلى 579.6 مليون دولار عام 2020 بالمقارنة بـ 678.3 مليون دولار عام 2019، مشيرا إلى قيمة الصادرات المصرية لبولندا بلغت 2ر195 مليون دولار عام 2020 بينما الصادرات البولندية لمصر 384.5 مليون دولار.

وأضاف أن الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام شهدت انتعاشا حيث تخطت الصادرات المصرية لبولندا 220.3 مليون دولار بالمقارنة بـ3ر220 مليون دولار العام الماضى بينما بلغت الصادرات البولندية 5ر243 مليون دولار بزيادة 10%، معربا عن اعتقاده بأن التبادل التجارى الثنائى سوف يشهد أداء أفضل هذا العام.

وأفاد بأن أهم الصادرات المصرية لبولندا هى: المنسوجات والمنتجات ذات الأصل النباتى والبلاستيك والسلع المصنوعة من المعادن الأساسية بينما تستورد مصر من بولندا المعدات الميكانيكية والكهربائية، والسيارات وقطع غيارها، والمنتجات ذات الأصل النباتى، ومنتجات الصناعات الكيماوية، ومنتجات المعادن الأساسية والورقية.

وأعرب عن اعتقاده بأن تأثير جائحة (كوفيد-19) على التعاون الاقتصادى وعلى مجالات أخرى لم يكن عميقا وسلبيا كما كان متوقعا وبدأ العالم يتعايش مع فيروس كورونا وما نحتاجه هو تحويل هذه التجربة السلبية إلى فرصة إيجابية، مشددا على ضرورة استغلال هذه الفرصة - سواء على الصعيد العالمى أو على مستوى العلاقات الثنائية مع مصر - لتعزيز التعاون فى كافة المجالات.

وعن السياحة، أكد وابيندا أن مصر تعد واحدة من المقاصد السياحية المفضلة لسنوات عديدة للسائحين البولنديين حيث بلغ عددهم نحو 70 ألف سائح عام 2020، مشيرا إلى أن نحو 180 ألف سائح بولندى زاروا مصر حتى سبتمبر الماضى؛ ومن المتوقع زيادة أعدادهم إلى 350 ألفا عام 2022 مع الرفع التدريجى للقيود على السفر.

وعن الآثار، أوضح أن بولندا تتعاون مع مصر بشكل وثيق فى مجال الاثار منذ أكثر من 80 عاما وقد تعاون علماء الآثار المصريين والبولنديين فى العديد من الاكتشافات المشهورة عالميا، مضيفا أن العلماء البولنديين يعملون فى عدة أنشطة من بينها: أعمال الترميم فى معبد حبشبسوت فى الدير البحرى وكذلك فى مدرج كوم الدكة الشهير فى الإسكندرية، مشيرا إلى تكريم رئيس بولندا بمنح الدكتور خالد العنانى وزير الاثار والسياحة والدكتور زاهى حواس وسام الاستحاق وقد سلمتهما الوسام بمقر السفارة فى أكتوبر عام 2020.