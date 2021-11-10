أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 10 نوفمبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تسير شركة "مصر للطيران" 64 رحلة جوية دولية وداخلية؛ لنقل 7004 ركاب لوجهات مختلفة، بالإضافة إلى تسيير 5 رحلات شحن جوى، وتكون الرحلات الدولية بمعدل 43 رحلة إلى كل من: الكويت، بغداد، لاجوس، أكرا، تونس، كازبلانكا، أبوظبى، الدوحة، لندن، باريس، مدريد، ميلانو، إسطنبول، روما، دبى، الشارقة، نيروبى، أديس أبابا، بيروت، نيويورك، أثينا، موسكو، عمَان، الخرطوم، واشنطن، بينما تكون الرحلات الداخلية بمعدل 21 رحلة إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل وبرج العرب.

واشنطن

يستضيف أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى، مؤتمرًا وزاريًا افتراضيًا حول جائحة كورونا "كوفيدـ 19"، حيث يلتقى خلاله مع نظرائه الحكوميين وقادة من منظمات إقليمية ودولية لتقييم جهود الاستجابة الراهنة للجائحة.

موسكو

يصل سكرتير مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف، إلى الهند للمشاركة فى اجتماع دولى حول أفغانستان، كما يشارك خلال زيارته الهند فى اجتماع "متعدد الأطراف لأمناء مجالس أمن" فى نيودلهى لبحث تطورات الوضع فى أفغانستان.

القاهرة

تحتفل جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمى، بالعيد الماسى، ومرور 75 عامًا على إنشاء مكتبة مصر الجديدة، بمشاركة نخبة من كبار المسئولين والكتاب والصحفيين، وتتضمن الاحتفالية عرض أفلام تسجيلية تسرد قصة تاريخ المكتبة الحافل بالأحداث والذكريات بحلوها ومرها، إلى جانب معرض صور بعنوان "شاهدة على العصر" لأهم الشخصيات التى زارت المكتبة، ولحفل افتتاحها عام 1946، كما تتوج الاحتفالية بحفل موسيقى التراث المصرى لفرقة طبلة الست التى تصدح بأجمل أغانى التراث وزمن الفن الجميل.