صور- النائب العام يختتم فعاليات المؤتمر الدولى لـ أجهزة النيابات العامة

جدة - نرمين السيد - واستُهِلَّ الاجتماعُ بكلمة ألقاها المستشار النائب العام رئيس الجمعية، ووجَّه فى بدايتها التهنئةَ الحضورِ على نجاحِ هذا المؤتمر وتوقيعِ مذكِّرةِ التفاهمِ بين جمعيتَى النوابِ العمومِ العربِ والأفارقةِ كبداية لعلاقات عميقة بينهما.

وقدَّم النائب العام الشكرَ للحضورِ على المشاركةِ بفعَاليَات المؤتمر وإسهاماتهم فى جلساته، وأعربَ كذلك عن سعادتِه بلقاء الحضورِ متطلعًا لفترة قادمة غير مسبوقة فى القارة الإِفريقيةِ العزيزةِ.

وأشار لحصادِ نشاطِ الجمعيةِ خلالَ رئاسةِ النيابة العامة المصرية لها، إذ تمَّ انتخابُها رئيسًا للجمعية عن دورةٍ مُدتُها عاميْنِ وَفْقًا للنظام الأساسى لها فى أكتوبر عام 2018 خلالَ فعاليَات الاجتماع العامِّ السنوى الثالثَ عشَرَ لجمعية النواب العموم الأفارقة، والمُنعَقِدِ فى موريشيوس، وذَكَر سيادتُه السادةَ أعضاءَ اللجنة التنفيذية للجمعية، مضيفًا أنه فى غضون عام 2019 انعقد الاجتماع السنوى للجمعية فى رواندا.

كما أشار إلى أن النيابة العامة المصرية قد حرَصت على رئاسة جميع اجتماعات اللجنة التنفيذية للجمعية وعددها أربعة اجتماعات فى غضون عام 2019، والتى جاءت لتُشَكِّل منبرًا لفتح قَنواتِ الحوار، وتبادلِ وفهْمِ الخبراتِ والممارسات الجيدة، لتفعيل سُبلِ التعاون، ومزيدٍ مِن النجاح فى مهامها، كما جاءت المُداولاتُ والمناقشات فيها مُتَّسِقةً مع المبادئِ الأساسيةِ لإدارةِ العدالةِ الجنائيةِ والنظامِ الأساسى للجمعية.

وأشار إلى أن ظهور جائحة كورونا فى عام 2020 قد نال من العالم أجمعَ والقارةِ الإفريقية الحبيبة، وألقى ذلك بظلالِه على أنشطة الجمعية، وصعَّب اضطلاعَ الجمعية برسالتها فى تعزيزِ التعاون بين هيئات الادعاء فى دولنا الإفريقية، وأنه رغم ذلك تمكنت رئاسة الجمعية من عقد اجتماع اللجنة التنفيذية من خلال تِقْنيَّة الاجتماعات المرئية عن بُعدٍ فى الأول من شهر يونيو عام 2021 فى سابقة هى الأولى فى أنشطة الجمعية؛ نظرًا لتحديات جائحة كورونا التى فرضت عديدا من القيودِ على انعقاد اللقاءات والاجتماعات.

وأوضح الأنشطة التى تمت خِلال عامى 2020 و2021 تحت مظلة الجمعية، حيث تم عقد عدةِ دَورات تدريبية بدعمٍ مِن بعض المنظمات الدولية، وبالأخصِّ مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة.

وذَكَر النائب العام أبرزَ تلك الأنشطة التى تمثلتْ فى عَقْدِ ورشتَى عمل عبرَ تقنيةِ الاجتماعات المرئية عن بُعد تحت عِنوان "ورشة عمل لأعضاء النيابة العامة لمكافحة الجرائم ذات الصلة بالهجرة وغيرها من الجرائم المنظمة عبر الوطنية"، خلالَ شهر ديسمبر عام 2020، والأخرى فى شهر يونيو عام 2021 بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة.

وقد شارك فى فعَاليات الندوة عشرون عضوًا من أعضاء النيابة العامة ممثِّلِينَ عددًا من البلدان الإفريقية تشمل: أنغولا، ومصر، وكينيا، وموريشيوس، والمغرب، وموزمبيق، وناميبيا، والسودان، وأوغندا، وزامبيا. فضلًا عن عقد ورشة عمل أخرى فى مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر جاءت بالتعاون بين مكتبِ النائب العام المصرى ومركزِ القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ السلام خلالَ شهر مارسَ عام 2020، وقد شارك فى فعَاليَات الورشة كلٌّ من رواندا وموزمبيق وزامبيا باعتبارها دولًا أعضاء بجمعية النواب العموم الأفارقة.

علاوة على عقد ندوة فى بريتوريا بجنوب إفريقيا خلالَ الفترة من الرابع حتى السادس من فبراير عام 2020 تحت عنوان "مكافحة الجرائم العابرة للأوطان وتعزيز آليات مصادرة الموجودات المتحصلة من الجرائم" بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومكتبه الإقليمى فى جنوب إفريقيا، وحضر هذه الندوة مُمثّلِون من النيابة العامة فى دول: زامبيا، وليسوتو، والكونغو الديموقراطية، وجنوب إفريقيا، وناميبيا، والمغرب، والسنغال، وموزمبيق، وأوغندا، ورواندا، وموريشيوس، وبوتسوانا، وملاوى، وكينيا، وتنزانيا، بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية.

وأنهى النائب العام ذِكرَ أنشطةِ الجمعيةِ بتمثيلِ الجمعيةَ فى اللقاء الجانبى الذى عُقد على هامش اجتماعات مؤتمر دول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية فى أكتوبر عام 2020، والذى كان يتناول موضوعات التدفقات المالية غير المشروعة فى منطقة جنوب الصحراء بالقارة الإفريقية بالاشتراك مع القاضية "شاميلا باتوهى"، نائب عام جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

كما أوضح المستشار النائب العام أن النيابة العامة المصرية خلال رئاستها للجمعية فى الفترة السابقة لم تدخرْ جهدًا فى مجال اتفاقيات التعاون، وأَجرَتْ عدةَ مفاوضات بهدف توقيع مذكرات تفاهم مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة فى المجال القانونى وفى مكافحة الجريمة، وأشار سيادته إلى أن تلك المفاوضات قد أثمرت عن توقيع مذكرة التفاهم مع المنظمة الدولية للهجرة فى عام 2019، ونتج عنها العديد من البرامج التدريبية وورش العمل للدول الأعضاء لتوفير منبرٍ لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين أجهزة الادعاء الإفريقية، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم ثنائية أخرى بالأمس مع جمعية النواب العموم العرب؛ لتفتح آفاقًا جديدة للجمعية مع دولٍ أخرى فى المنطقة، وللمشاركةِ فى فعَاليَات مع جهاتٍ نظيرةٍ فى دول أخرى لها تحديات مماثلة، مما يُساهم فى تبادل الممارسات الجيدة فى التحقيق وجمع الأدلة الجنائية التى تهدف إلى وصول عضو النيابة العامة بالقارة الإفريقية إلى درجة من الكفاءة الفنية يفخر بها الجميع.

وأكد تخطيطَ النيابة العامة المصرية من خلال رئاستها للجمعية لتفعيل مذكِّراتِ التفاهم والاتفاقيات المُوَقَّعةِ من خلال المباحثات مع المنظمات الدولية أو الإقليمية؛ لتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة، بهدف تحسين تطوير المهارات القانونية لأعضاء هيئات الادعاء فى القارة الإفريقية بمجال التحقيق والملاحقة القضائية.

وأعربَ المستشار حمادة الصاوى عن تطلعِ الجمعيةِ إلى ضَمِّ جميع أجهزةِ الادعاءِ فى جميعِ الدولِ الإفريقيةِ، وتشجيعِها الدولَ الأعضاء على عقد لقاءات مع دول أخرى فى المنطقة للترويج لأنشطة الجمعية وأهدافها، وإقناع أكبر عدد من الدول بالانضمام إليها، مؤكدًا ضرورةَ تطويرِ وتنميةِ أنشطتِهَا لِتصبحَ منبرًا لتعزيز العلاقات بين المدعينَ العموم، وتيسيرِ تبادلِ أفضلِ الممارسات فى مكافحة الجرائم بشتى صُورِها فى القارةِ الإفريقية، وأضاف سيادته أنَّ النيابةَ العامة المصريةَ سوف تبذلُ كُلَّ ما فى وُسْعِها لتحقيق الأهداف المنشودة لأعضاء الجمعية.

واختتم الكلمة بتوجيه الشكر للحضور للمشاركة فى فعاليَات المؤتمر السنوى مُتمنيًا دوامَ التوفيقِ والسَّدادِ لهم.

وقد ألقى كلٌّ من السيد أمين عام الجمعية، والسيد المدير المالى للجمعية من دولة زامبيا كلمةً خلال الاجتماع، وتمت مناقشة مكان انعقاد الاجتماع السنوى القادم للجمعية، واتُّفق على تحديد دولة كينيا لانعقاد الاجتماع القادم فيها.

واختُتِم الاجتماعُ بانتخاب النيابة العامة المصرية رئيسًا للجمعية لفترة ثانية بالإجماع وعضوًا بلجنتها التنفيذية، وأعُلن بذلك ختام فعاليات المؤتمر.

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