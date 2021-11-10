مصر للطيران تنقل 7004 ركاب على متن 69 رحلة جوية

تسيِّر مصر للطيران، اليوم الأربعاء 10 نوفمبر، 69 رحلة جوية بمعدل 43 رحلة دولية إلى كل من الكويت، بغداد، لاجوس، أكرا، تونس، كازابلانكا، أبوظبي، الدوحة، لندن، باريس، مدريد، ميلانو، إسطنبول، روما، دبي، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، بيروت، نيويورك، أثينا، موسكو، عمَان، الخرطوم، واشنطن، و21 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبو سمبل وبرج العرب، و5 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات 7004 راكبًا.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل «PCR» بنتيجة سلبي، قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من «اليابان - الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت»، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات «شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا» فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

كانت سلطات الحجر الصحي في المطارات المصرية، بدأت اعتماد تشغيل تقنية «QR code» بديلا عن ختم معمل تحليل الـPCR للمسافرين المصريين أو الأجانب القادمين من الخارج.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه سيتم الاعتماد على QR CODE بالنسبة لتحليل الـPCR بدلًا من ختم المعمل للقادمين من الخارج، وأنه لن يتم السماح بدخول المطارات أو الموانئ المصرية البرية والبحرية بدون الشهادة الوحيدة المعتمدة المختومة بـQR CODE، موضحًا أنه لا يتم السماح بدخول البلاد لأي وافد من أي دولة حدث فيها تحورات أو طفرات للفيروس لابد أن يخضع لتحليل الحمض النووي السريع حتى لو معه شهادة PCR سلبي.