التعليم: شائعات تعطيل الدراسة لا أساس لها من الصحة

جدة - نرمين السيد - كما شدد الوزير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) اليوم الأربعاء، على أنه لا توجد لجان وتدخلات من مجلس الوزراء فى مناهج النظام الجديد من أى نوع.

وقال إن كل هذه الشائعات تأتى فى إطار الحملات المنظمة والممنهجة على السوشيال ميديا وأن هناك من يحاول بشراسة إثارة البلبلة كل يوم بل كل ساعة بمثل هذه الأخبار والمغالطات الفادحة والكذب والافتراء.