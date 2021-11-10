جدة - نرمين السيد - كما شدد الوزير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) اليوم الأربعاء، على أنه لا توجد لجان وتدخلات من مجلس الوزراء فى مناهج النظام الجديد من أى نوع.
وقال إن كل هذه الشائعات تأتى فى إطار الحملات المنظمة والممنهجة على السوشيال ميديا وأن هناك من يحاول بشراسة إثارة البلبلة كل يوم بل كل ساعة بمثل هذه الأخبار والمغالطات الفادحة والكذب والافتراء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم: شائعات تعطيل الدراسة لا أساس لها من الصحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.