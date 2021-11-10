وزير التنمية المحلية يتابع مع قيادات الوزارة مستجدات برنامج تطوير الريف وملف...

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع قيادات الوزارة للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بملفات عمل الوزارة وتنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية التي تهم المواطنين في كافة المجالات الخدمية.

وفى بداية الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية التي تشرف عليها الوزارة وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي يجرى تنفيذه في 52 مركز إدارى في 20 محافظة لتغيير حياة 58 مليون مواطن بقرى الريف وتحسين أحوالهم المعيشية وإحداث تغير شامل في كافة الخدمات المقدمة لهم .

وأكد اللواء محمود شعراوى على الاهتمام الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية لسرعة الإنتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من برنامج تطوير الريف في التوقيات الزمنية المحددة ، لافتاً إلى متابعة رئيس الوزراء لمعدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية وتوجيهاته المستمرة بتذليل أي عقبات تواجه عملية تنفيذ المشروعات وعلى رأسها المجمعات الخدمية الحكومية والتي ستمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في مستوي الخدمات المقدمة لمواطنى الريف بالإضافة إلى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى .

كما طالب " شعراوى " القطاعات المعنية وفريق الوحدة التنفيذية لحياة كريمة بالوزارة بالمتابعة المستمرة مع المحافظات فيما يخص معدلات تنفيذ جميع المشروعات المستهدف لسرعة الانتهاء منها وتنفيذ المبادرة على الوجه الأمثل، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية، وحياة كريمة للمواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية بناء قدرات الكوادر المحلية بالمراكز والوحدات القروية المستهدفة في المرحلتين الثانية والثالثة من برنامج تطوير الريف ، مشيراً إلى الاستعدادات الجارية بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة "حياة كريمة" لإطلاق البرنامج التدريبى في هذا الشأن.

كما شهد الاجتماع متابعة آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج والعرض الذى تم تقديمه حول البرنامج في إطار فعاليات معرض " اكسبو دبى 2020 " بالجناح المصرى ، بالإضافة إلى متابعة الإستعدادات الجارية حالياً للإمتداد الجغرافى للبرنامج بمحافظى المنيا وأسيوط.

وشهد اللقاء أيضاً استعراض جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق قوات إنفاذ القانون لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة وإستعادة حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة فرض هيبة الدولة وازالة التعديات على أراضيها و أملاكها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة ، وكذا تنفيذ تكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية .

حيث تم الإشارة إلى أنه مع بداية المرحلة الثالثة للموجة 18 في 6 نوفمبر الجارى نجحت المحافظات فى إزالة 1577 حالة تعدي بالبناء على مساحة 212 ألف متر ، واسترداد 1652 فدان من خلال تنفيذ 577 حالة إزالة على الأراضى الزراعية .

كما تابع وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع آخر مستجدات ملف انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية الجديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة بالبدء الفعلى في الانتقال للحى الحكومي اعتباراً من ديسمبر القادم ، والاطمئنان على الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بمقر الوزارة ، بالإضافة إلى الإنتهاء من كافة البرامج التدريبية المقدمة للموظفين المرشحين من الوزارة للإنتقال للعاصمة وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتيسيرات التى سيتم منحها فيما يخص إقامة العاملين ووسائل المواصلات لنقلهم .

كما استعرض اللواء محمود شعراوى ، مع القيادات المعنية بالوزارة ملف توفير فرص عمل للشباب والمرأة بالمحافظات عبر القروض التي يوفرها صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وكذا برنامج مشروعك بالتنسيق مع عدد من البنوك الوطنية ، وكذا مبادرة " شغلك في قريتك " لتوفير فرص عمل لأبناء القرى بالمحافظات المستهدفة في المرحلة الأولى للمبادرة .

كما تابع " شعراوى " أيضاً مشروعات البنية التحتية الجارية ضمن منظومة المخلفات الصلبة الجديدة الجاري تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية سواء بإنشاء مدافن صحية آمنة أو محطات وسيطة أو تطوير لمصانع تدوير المخلفات بالتنسيق والتعاون مع وزارات البيئة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

وفى ختام اللقاء وجه اللواء محمود شعراوى بضرورة التواصل والتنسيق الجيد بين قطاعات الوزارة المختلفة خاصة فيما يخص تنفيذ التكليفات الرئاسية للمشروعات والملفات التي تشرف الوزارة على تنفيذها ، وشدد " شعراوى" على أهمية متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظات وفقاً للبرنامج الزمنى وتذليل أي عقبات تعوق تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تأتى على رأس أولويات عمل الوزارة والمحافظات .