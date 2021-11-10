وزارة الري تشارك في النسخة الثانية من ”دوري الوزارات للعاملين بالجهاز الإداري”

- الدكتور عبد العاطى يوجه بإعداد فرق ألعاب الوزارة وتدريبهم بمركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة

- العمل على رفع كفاءة العاملين من كافة النواحي بما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠

في ظل اهتمام الدولة بالرياضة وجعلها أسلوب حياة وانطلاقاً من الاهتمام برفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري من كافة النواحي بما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ .. شاركت وزارة الموارد المائية والري في النسخة الثانية من "دوري الوزارات للعاملين بالجهاز الإداري" بفريق ألعاب خماسيات كرة القدم ، وتنس طاولة ، وألعاب اليكترونية .. حيث وجه السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري بإعداد فرق ألعاب الوزارة وتدريبهم بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة بمدينة السادس من أكتوبر.

ويشارك فريق الوزارة ضمن المجموعة الخامسة مع وزارات "الخارجية ، والتعليم العالي ، والتموين" ، وقد حقق فريق الخماسي الفوز على فريق وزارة الخارجية ٤ / صفر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/٣ ، وعلى فريق وزارة التعليم ٤ / ١ يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١١/٦ ، وهو ما يؤهل فريق الوزارة للصعود لدور الـ ١٦ ، كما بدأ دورى الألعاب الالكترونية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٩ ، وسيبدأ دوري تنس الطاولة رجال يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٠.

الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة نظمت النسخة الثانية من دوري الوزارات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة تحت شعار "الرياضة للمتعة والحياة" تحت رعاية السيد الدكتور/ مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بمشاركة عدد من الوزارات ، حيث بدأت فعاليات الدورى يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/١١/١ بالمركز الأوليمبي بالمعادي بطابور عرض الافتتاح وبحضور فريق الوزارة ثم عمل قرعه علنية.