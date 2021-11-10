/660579/محمود-القط-يتقدم-باقتراح-بشأن-إنشاء-تطبيق-الكتروني-شامل-لكل-الأماكن-السياحية-المصرية

تقدم النائب محمود القط، أمين سر لجنة الاعلام والثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، موجها الى وزير السياحة و الآثار الدكتور خالد العناني، بشأن إنشاء تطبيق الكتروني يكون شاملا كل ما يهم السائح من أماكن سياحية و متاحف و اسعار استرشادية و خط ساخن للتواصل مع وزارة السياحة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم محمود القط باقتراح بشأن انشاء تطبيق الكتروني يضم الاماكن السياحية المصرية

تطبيق الكتروني

واشار النائب محمود القط فى الاقتراح المقدم منه، إلى أن العالم يشهد تطورا كبيرا فى التطبيقات الالكترونية والذكاء الاصطناعي واصبح اعتماده الاكبر على التطبيقات الالكترونية فى الحصول على البيانات والمعلومات، موضحا أنه طبقا للتوجه العالمي منذ بداية الجائحة فالعالم يتجه إلى عودة الحياة إلى طبيعتها وتلاحظ مؤخرا عودة السياحة فى العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، مطابا بضرورة وجود تطوير فى الترويج السياحي والمعلومات عن المقاصد السياحية والاسعار الاستراشادية فى تطبيق الكتروني يكون بين يدي كل من هو مهتم بالسياحة فى مصر.

المذكرة الايضاحية

وأوضح محمود القط، أن العالم يشهد عودة ملحوظة للسياحة بعد التوجه العالمي للتعايش مع كورونا وتبذل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها جهود كبيرة للاستقبال السائحين باجراءات تواكب المعايير الدولية، لافتا إلا انه مازال هناك بعض الخطوات التي سوف يكون لها تأثيثر ايجلبي ليس على السياحة فقط انما على استدامة السياحة وأهمها وجود تطبيق الكترونمي يكون به كل ما يخص السياحة فى مصر.

ثانيا :

هذا التطبيق لن يكون دعاية عن المعالم السياحية فى مصر فقط وانما يجب أن يشمل اسعار استرشادية عنكل ما يخص السياحة من أماكن إقامكة ومواصلات وغيرها نمن البيانات السعرية الهامة للسائح.

ثالثا: يكون التطبيق سهل التدوال على الهواتف المحمولة ويكون به رقم خط ساخن من وزارة السياحة للسائحين وبه أيضا وسيلة استفسار عبر ايميل أو واتس اب و به اعلانات البيانات الاحصائية والاجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة مع كورونا.

هذا التطبيق سيكون الحل الامثل للسائح للاطمئنان أنه لن يتعرض للابتزاز أو لجشع النفوس الطامعة وسيكون دعاية مستدامة عن مصر سهلة التدوال فى كل انحاء العالم.