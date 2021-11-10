/660581/تعليم-النواب-فى-زيارة-تفقدية-لجامعة-الجلالة

أجرى وفد من لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، زيارة تفقدية لجامعة الجلالة، وذلك للتعرف على إمكانيات الجامعة، والمنظومة التعليمية بها، إضافة إلى الأنشطة الطلابية، وذلك تلبيةً لدعوة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لزيارة المشروعات القومية فى مجال التعليم العالي ، والتي تمت بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

جامعة الجلالة

دوت الخليج يرصد تفاصيل زيارة وفد تعليم النواب لجامعة الجلالة

شارك فى الحضور كلا من الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة، وكيلى لجنة التعليم الدكتورة ماجدة البكرى وكيل أول لجنة التعليم، والدكتورة منى عبدالعاطي وكيل لجنة التعليم، والنائبة ياسمين أبوطالب أمين سر اللجنة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة، الدكتور حسام المندوه، والدكتورة جيهان البيومي، والدكتورة ليلى أبوإسماعيل، والدكتورة أمل عصفور، الدكتورة صبورة السيد، النائبة سكينة سلامة، والنائب أشرف أمين.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 14 نوفمبر الجاري.

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ، مع إرجاء مناقشة المواد لجلسات مقبلة.