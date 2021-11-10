/660584/ابنة-الفنانة-نادية-شكري-تعلن-خروج-والدتها-من-المستشفى

حرصت رشا سامي العدل على طمأنة متابعيها على الحالة الصحية لوالدتها الفنانة نادية شكري، معلنة خروجها من المستشفى واستكمالها العلاج في المنزل، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية.

دوت الخليج يرصد آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية شكري.

تعافي نادية شكري

وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "الحمد والشكر لله خروج أمي من المستشفي بفضل دعوات الأهل والأصحاب وبفضل الدكاترة المحترمين".

وتابعت موجهة الشكر لفناني مصر قائلة: "شكرًا للدكتور أشرف زكي والوكيل الأخ و الصديق العزيز إيهاب فهمي والجميلة الخدومة نهال عنبر.. اللي كانوا متابعين معايا حالة ماما كل ساعة أو اتنين".

ابنة نادية شكري توجه الشكر لنجوم مصر

وأضافت: "ولا أنسي أبدًا وقفة أختي الحبيبة نشوى مصطفي وسؤال الغالية وفاء عامر وحبيبتي طنط راوية سعيد وأحمد صيام ورشا سامي ونسرينا وصبري عبد المنعم ومحمود عامر ونص.. فنانين مصر اللي لم أذكر اسمهم سامحوني أنا ماكنتش مركزة بجد وروحي كانت ضايعة مني".

كانت الحالة الصحية للفنانة نادية شكري شهدت تطورات جديدة، تتجه نحو التدهور إذ أعلنت ابنتها عن نقلها للمستشفى وذلك بعد إعلانها سوء حالتها الصحية بأيام قليلة.

أزمة نادية شكري الصحية

وكانت قد كتبت ابنة نادية شكري عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “في طريقنا للمستشفى أرجو الدعاء لـ أمي فهي بأشد الحاجة له، ولعل دعوة بظهر الغيب تصيب ويتقبلها الله عز وجل”.

وتابعت بالدعاء لهت: ““اللهم اشفِ أُمي شفاءً ليس بعدهُ سقما أبدًا، اللهم خذ بيدِها، اللهمَّ احرسها بعينيك التي لا تنام، واكفها بركنك الذى لا يُرام واحفظها بعزك الذي لا يُضام، واكلأها في الليل وفي النهارِ، وارحمها بقدرتك عليها أنت ثقتها ورجاؤها، يا كاشف الهَمّ يا مُفرج الكَرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهمّ ألبسها ثوب الصحةِ والعافيّة عاجلًا غير آجلًا يا أرحم الراحمين”.

نادية شكري

يذكر أن الفنان المعتزلة نادية شكرى ، إحدى الفنانات اللاتى قدمن عددًا قليلاً من الأعمال المسرحية، وتوقفت فترة طويلة عن التمثيل، ومن أشهر أعمالها مسرحية «العيال كبرت»، وهي "آخر فرد" في العائلة بعد رحيل جميع أبطال المسرحية.

كان سعيد صالح سببًا في الصلح بينها ووالدها أثناء عرض المسرحية، ولولا موقفه هذا كان يمكن أن يطول الخلاف مع والدها.