محافظ الأقصر يوجه بتكثيف الحملات على العوامات السياحية

جدة - نرمين السيد - وشدد المحافظ حسب بيان، على ضرورة انتظام الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية والتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى وذلك لإنجاح الموسم السياحى الشتوى وبما يليق بمكانة الأقصر كمقصد سياحى عالمى مميز.

من جانبه، قال المهندس محمد رضوان مدير إدارة شؤون البيئة بالمحافظة إن حملة من إدارة شؤون البيئة بالاشتراك مع إدارة المسطحات وحماية النيل وفرع جهاز شؤون البيئة وإدارة الأمن الصناعى قامت بالتفتيش على عدد من العوامات السياحية بمدينة الأقصر.

وأسفرت الحملة، عن وجود عدد من المخالفات البيئية، ومخالفات أمن صناعى لعدد من تلك المنشآت التى تم التفتيش عليها وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.