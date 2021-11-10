صور.. إزالة 163 حالة إشغال بالدقى وتحرير 8 محاضر خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - شن حى الدقى بمحافظة الجيزة مساء أمس حملة لإعادة الانضباط فى الشارع تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى وذلك من خلال مراجعه ترخيص المحلات العامة والمقاهى ورفع الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين وذلك فى نطاق شارعى التحرير وسليمان جوهر وشارع الدقى.





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