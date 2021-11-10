صور.. رفع 600 حالة إشغال بحملات على محال ومقاهى الطالبية بالجيزة

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جدة - نرمين السيد -
وتم رفع 600 حالة إشغال شملت "كراسى وترابيزات وعروق خشبيه وشيشة"، كما تم خلالها مراجعة تراخيص بعض المحال والمقاهى بنطاق الحى والتأكد من وجود تراخيص من عدمه ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر تقديم الشيشة.
جاء ذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة التواصل مع المواطنين للرد على شكواهم وحلها وتذليل أى عقبات تعوق المواطنين ومتابعة الدكتور أشرف تامر رئيس حى الطالبية.
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