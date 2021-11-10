فيديو.. كلمة النائب العام فى الاجتماع السنوى لنواب العموم الأفارقة

جدة - نرمين السيد - وترأس الصاوى، أمس الثلاثاء، اجتماع الجمعية العمومية السنوى لجمعية النواب العموم الأفارقة فى ختام فعَاليَات المؤتمر الدولى لأجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام بشأن مكافحة الجريمة عبر الوطنية.

واستُهِلَّ الاجتماعُ بكلمة ألقاها النائب العام، ووجَّه فى بدايتها التهنئةَ الحضورِ على نجاحِ هذا المؤتمر وتوقيعِ مذكِّرةِ التفاهمِ بين جمعيتَى النوابِ العمومِ العربِ والأفارقةِ كبداية لعلاقات عميقة بينهما.. كما قدَّمَ الشكرَ للحضورِ على المشاركةِ بفعَاليَات المؤتمر وإسهاماتهم فى جلساته، معربًا كذلك عن سعادتِه بلقاء الحضورِ متطلعًا لفترة المقبلة غير مسبوقة فى القارة الإِفريقيةِ العزيزةِ.

وأشار إلى حصادِ نشاطِ الجمعيةِ خلالَ رئاسةِ النيابة العامة المصرية لها، إذ تمَّ انتخابُها رئيسًا للجمعية عن دورةٍ مُدتُها عاميْنِ وَفْقًا للنظام الأساسى لها فى أكتوبر عام 2018 خلالَ فعاليَات الاجتماع العامِّ السنوى الثالثَ عشَرَ لجمعية النواب العموم الأفارقة، والمُنعَقِدِ فى موريشيوس، وذَكَر أعضاءَ اللجنة التنفيذية للجمعية، مضيفًا أنه فى غضون عام 2019 انعقد الاجتماع السنوى للجمعية فى رواندا.

ولفت إلى أن النيابة العامة المصرية قد حرَصت على رئاسة جميع اجتماعات اللجنة التنفيذية للجمعية وعددها أربعة اجتماعات فى غضون عام 2019، والتى جاءت لتشكل منبرًا لفتح قنوات الحوار، وتبادلِ وفهْمِ الخبراتِ والممارسات الجيدة؛ لتفعيل سبل التعاون، ومزيدٍ من النجاح فى مهامها، كما جاءت المُداولاتُ والمناقشات فيها مُتَّسِقةً مع المبادئ الأساسية لإدارةِ العدالةِ الجنائيةِ والنظامِ الأساسى للجمعية.