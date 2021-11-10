لمخالفة الشروط.. غلق 9 مراكز بيع وتداول لأدوية بيطرية بأبوتشت فى قنا

جدة - نرمين السيد - تواصل مديرية الطب البيطرى فى قنا، شن حملاتها الدورية لإحكام الرقابة والسيطرة على الصيدليات والعيادات البيطرية غير المرخصة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذا ضبط الأدوية والعلاجات البيطرية المغشوشة.





وأوضح الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام الطب البيطرى بقنا أن جهود تلك الحملات أسفرت عن غلق تسعة صيدليات بيطرية إداريا لمخالفة الشروط اللازمة لمزاولة نشاط بيع وتداول الأدوية والمستحضرات البيولوجية البيطرية بدائرة مركز أبوتشت، وتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق. وأضاف يوسف أن مديرية الطب البيطرى تهيب السادة المربين للحيوانات بالتعامل مع الأطباء البيطريين النقابيين المتواجدين سواء فى الصيدليات البيطرية المرخصة أو الوحدات البيطرية الحكومية فقط، وذلك لضمان جودة المنتجات المتداولة فى الأسواق، لافتا إلى استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومحلات بيع اللحوم لضبط أى مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطن سواء صحيا أو ماديا.

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