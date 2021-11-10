القصير يبحث مع مدير «إيكاردا» الاستفادة من مخرجات البحوث والدراسات الزراعية

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك فى إطار علاقات التعاون الوثيق والمثمر مع "ايكاردا" وعرض المشروعات الجارى تنفيذها حاليا بين ايكاردا ومراكز الابحاث التابعة للوزارة وكذلك استعراض الفرص المستقبلية لتوسيع آفاق التعاون بين ايكاردا ووزارة الزراعة.

كما تم خلال اللقاء استعراض ومناقشة اعادة هيكلة المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية والتى تضم 16 مركزا دوليا لتعمل تحت كيان واحد لخدمة القضايا الزراعية ذات الأولوية فى الدول الأعضاء فيها.

وأشار القصير إلى الجهود التى بذلتها ايكاردا فى مصر بصفتها الدولة المضيفة للبرنامج الاقليمى لحوض النيل وجنوب الصحراء الأفريقية من خلال المساهمات البحثية والمشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا وبناء قدرات المؤسسات البحثية المحلية وغيرها.



وأكد القصير ضرورة تكثيف جهود التعاون بين المؤسسات الزراعية الوطنية وايكاردا فى المجالات ذات الأولوية للدولة المصرية وخصوصا فيما يتعلق بالزيادة الرأسية فى الانتاجية المحصولية وذلك من خلال استنباط أصناف جديدة لمحاصيل القمح والشعير والمحاصيل البقولية وخاصة الفول البلدى وكذلك فى مجال ادارة عمليات ترشيد استخدامات المياه إذ تنفذ الدولة البرنامج القومى لتطوير وتحديث منظومة الرى فى أراضى الوادى والدلتا، كما تتطلع وزارة الزراعة على دعم التعاون مع ايكاردا فى مجالات تحسين الأراضى الزراعية وحمايتها من التصحر وزيادة الملوحة وكذلك رفع انتاجية الأراضى الضعيفة والهامشية وكذلك تنمية المجترات الصغرى من خلال التحسين الوراثى واستنباط سلالات جديدة تتحمل الاجهادات البيئية وذات عائد كبير.

وطالب وزير الزراعة أن تعمل إيكاردا على دعم المشروع القومى لتطوير وتحديث الرى من خلال اجراء الدراسات العلمية والميدانية على أرض الواقع لتحليل مردودات تطبيق تطوير وتحديث الرى فى المناطق المختلفة والتوصل إلى آلية ونتائج مقرونة بالأدلة وتوثيق تلك النتائج وامكانية استخدام نظام ‏مراقبة الرى عن طريق القمر الصناعى لتحديد الاماكن التى تروى بنسبة كبيرة والاماكن التى تروى بنسب اقل وهكذا. ‏

"القصير" تناول التغيرات المناخية وتاثيرها على الزراعة حيث أوضح أن الدولة المصرية تقوم باعداد الاستراتيجة الوطنية للتغيرات المناخية واقترح ان يتم التعاون فى ‏هذا الاطار مع ايكاردا لما لها من خبرات كبيرة فى هذا المجال.‏

وأكد المهندس على أبوسبع أهمية العمل خارج الصندوق من خلال الأصول الوراثية فيما يخص مسألة الأمن الغذائى.

‏وأشار إلى أن مصر تتمتع بطاقات بحثية كبيرة لا تتوافر فى دول أخرى بالإقليم، وطالب بضرورة تخصيص موارد ‏للبحث فى هذا المجال، مؤكدا أن ايكادرا‏ سوف تعمل مع بنوك الجينات فى الإقليم، خصوصا فى مصر ‏والمغرب.‏



كما أعرب ميشيل افرام عن شكره لدور الدولة المصرية فى ‏احتضان مركز إيكاردا بعد انتقاله من مدينة حلب وأكد أن مصر متمثلة فى وزارة الزراعة ومراكزها البحثية تمثل أكبر شريك للتعاون مع ايكاردا فى ‏منطقة الشرق الأوسط.

وأكد استمرار ايكاردا فى دعم العمل ‏الإنمائى والبحثى فى مصر والدول العربية بغرض مواجهة التحديات التى تؤثر على عملية التنمية الزراعية وتهدد ‏استقرار العالم ووضع الأمن الغذائى، خاصة التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية.

حضر اللقاء الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الخارجية الدولية والدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ.