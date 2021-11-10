طابور من السيارات.. شبورة كثيفة توقف الحركة على طريق الاسماعيلية - القاهرة

أوقفت شبورة كثيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الحركة على طريق "الإسماعيلية -القاهرة"، بالطريق الدائرى لمدينة الإسماعيلية، وتكدست عشرات السيارات.

وأغلق المرور طريقى "الإسماعيلية - القاهرة" ومحور 30 يونيو، بسبب الشبورة المائية الكثيفة وعدم وضوح الرؤية أمام قائدى السيارات منعًا لوقوع الحوادث.

فيما انتشر رجال المرور علي الطرق المؤدية من وإلي الإسماعيلية، كما تواجدت شبورة مائية كثيفة أكبر علي طريق "الإسماعيلية - الزقازيق الزراعى"، لقربه من الأراضى الزراعية وترعة الإسماعيلية.

وأهابت الادارة العامة للمرور، بقائدى المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الأربعاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء، شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، بورسعيد الصغرى 23 العظمى 28، ودمياط الصغرى 21 والعظمى 28، والزقازيق الصغرى 19 والعظمى 29، والإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 29، والسويس الصغرى 20 والعظمى 29