/660586/موعد-مباراة-الزمالك-أمام-الإسماعيلي-في-الدوري-المصري

يدخل فريق الزمالك مياراته المقبلة أمام نظيرة الإسماعيلي، ضمن منافسات الدوري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

خسر نادي الزمالك القمة 123 بخمسة أهدافٍ لثلاثة على يد الغريم التقليدي الأهلي، وذلك بعد أن فاز على إنبي والجيش في الجولتين الأولتين، ليتراجع الفارس الأبيض للمركز الخامس برصيد 6 نقاط.

يحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري، ويعيش بداية كارثية للموسم الجديد حيث خسر مبارياته الثلاثة الأولى من الأهلي وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي على الترتيب.

أنتهت مباراة الأهلي والزمالك أول ، بفوز القلعة الحمراء بنتيجة كبيرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي أقيم بينهم على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وخسارة الزمالك لكرة القدم أضاعت على كارتيرون تحطيم رقم كابرال الذي ظل مع الزمالك 30 مباراة بدون هزيمة، بينما عادل رقم فينجادا الذي حقق نفس رقم كارتيرون بـ25 لقاء متتالي بدون خسارة.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس.

باتريس كارتيرون

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وهناك أخبار تفيد بوجود مفاوضات من جانب إدارة السد القطري مع المدرب الفرنسي، ليكون بدلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل إلى إسبانيا لتدريب برشلونة.

ومن المقرر أن يعود باتريس كارتيرون إلى القاهرة الخميس القادم، من أجل التواجد داخل النادي ومباشرة عمله بشكل طبيعي.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز.

سجل الدولي المغربي أشرف بن شرقي من تسجيل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة الـ 89 من عمر المباراة نتيجة المباراة لـ 5/3 بتسديدة على يمين الشناوي من داخل منطقة الجزاء.