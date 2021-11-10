الموت يفجع الفنانة التونسية درة

رحلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر جدة الفنانة التونسية درة والتي تُدعى صوفي.

دوت الخليج يرصد وفاة جدة الفنانة التونسية درة.

درة تنعي جدتها بكلمات مؤثرة

ونشرت الفنانة التونسية صورة تجمعها بجدتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيدوهات «انستجرام»، وعلقت قائلة: "كم تمنيت ان اراك، انظر لوجهك الجميل رغم الزمن والتجاعيد، كنت اريد ان احتضنك ولو لاخر مرة، استمع الى كلماتك الطيبة والحنينة.. مرة اخيرة يا امي صوفي، لا اصدق!".

وتابعت: "كنت أظن أنك خالدة كجمالك.. كان نفسي اسمعك عزف البيانو بطريقتك ولو لمرة أخيرة.. كان نفسي أودعك وشوف ضحكتك الحلوة ولو لو لو اخر مرة.. احبك واحزن بعمق.. لله يا جميلتي، لله، او وداعا جدتي، رحمك الله. الله يرحمها ويدخلها فسيح جنّاته".

على الصعيد الآخر، تستعد الفنانة المتألقة درة لدخول عالم المنصات الالكترونية من خلال عمل دارمي جديد بعنوان «المشرحة».

وبدأت درة في تصوير المسلسل بمدينة لبنان خلال شهر نوفمبر الجاري، ومن المقرر عرض مسلسل «المشرحة» على إحدى المنصات، والمسلسل تأليف وإخراج تامر نادي، ويتكون من 7 حلقات وهو من نوعية أعمال الرعب، وتجسد درة في المشرحة دور طبيبة، تواجه مشاكل مختلفة بسبب عملها.

درة تنهار من البكاء برفقة زوجها

هذا وأطلت الفنانة التونسية درة برفقة زوجها، وهي منهاره من البكاء أمام مقتنيات الأطفال الفلسطينيين الذين راحوا ضحايا العدوان في معرض «66 لعبة»، وظهر زوج درة إلى جانبها وهو يضحك، الأمر الذي قابلوه الجمهور باستياء ووجهوا إليه الانتقادات اللازعة.

درة تتألق بحكاية «غالية» من مسلسل زي القمر

هذا وقد تصدرت الفنانة المتألقة تريند تويتر بعد عرض أخر حلقات حكايتها الجديدة التي تحمل اسم «غالية» من مسلسل «زي القمر» التي تعرض على فضائيات cbc، واحتفلت درة ، بتصدر مسلسلها التريند بعد عرض الحلقة الأخيرة، اذ نشرت صورة تكشف تصدرها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، من خلال خاصية “ستوري”.

وتناقش درة خلال أحداث حكاية «غالية» التي تعرض الأن عبر فضائيات CBC، ملف زواج الفتيات عبر الإنترنت نتيجة وجود مشكلات أو تأخر الزواج أو غيرها من المسببات التي تدفع الفتيات للزواج بهذه الطريقة دون معرفة الطرف الثاني بطريقة جيدة مما يدخل بعضهن في مشكلات كبيرة.

حكاية غالية لدرة

وتعد حكاية «غالية» من إنتاج مها سليم ومن بطولة النجمة درة، ومسلسل «زي القمر» يتناول تجسيد عدد من القضايا والمشاكل التي تعاني منها السيدات في المجتمع منها الخيانة الزوجية، ويضم عديدًا من الحكايات المتصلة المنفصلة التي تتكون أحداثها من 5 حلقات.