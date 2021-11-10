/660594/ممتش-بكورونا-نهال-عنبر-تكشف-السبب-الحقيقي-لوفاة-أحمد-خليل

كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر عن سبب وفاة الفنان أحمد خليل، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثا، عن عمر ناهز ال 80 عامًا، تاركًا خلفه تراث فني عظيم.

دوت الخليج يرصد السبب الحقيقي وراء وفاة الفنان أحمد خليل.

وفاة أحمد خليل

قالت نهال عنبر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة «النهار»: "المعلومة اللي عندي وأعتقد إنها معلومة دقيقة إن هو مماتش بكورونا أكتر ما هو مات برفرفة أذنية، القلب هو اللي كان تعبان."

وعن سبب تغيبها عن الجنازة نسبته لوجودها في البيت بسبب متاعب صحية، وسمعت عن وصية لأحمد خليل طلب فيها عدم إقامة عزاء، لكنها لا تعرف صحة هذا الكلام.

تشيع جثمان أحمد خليل

هذا وقد شيعت جنازة الراحل عقب صلاة الظهر أمس بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

آخر أعمال أحمد خليل الفنية

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد خليل حكاية «حكايتي مع الزمن» ضمن مسلسل «إلا أنا»، والتي عدد كبير من النجوم منهم ميرفت أمين وأحمد جمال سعيد وهايدي رفعت وعصام السقا وشاهيستا سعد ورضوى جودة وحازم إيهاب، والحكاية تأليف أمين جمال وتحت قيادة المخرج أحمد حسن.

وتدور الحكاية الجديدة من مسلسل إلا أنا حول ميرفت أمين أم لديها 4 أبناء، عاشت معاناة شديدة مع والدهم ولكنها قررت الطلاق منه بعد أن زوجت بناتها الثلاث، لتبدأ صراعات ومشاكل أبنائها بسبب تلك الأزمة وتدور أحداث الحكاية في ذلك الإطار في جو درامي تشويقي.

السيرة الذاتية لأحمد خليل

أحمد خليل، ممثل مصري، من مواليد الدقهلية 1941، ظهرت ميوله الفنية مبكرة حتى التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ليلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل، تخرج عام 1965، عين معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، ليمثل ب9 مسرحيات بدءًا من الكومبارس للبطولة مثل مسرحيات (يا طالع الشجرة)، (ياسين وبهية)، و(حب تحت الحراسة)، حتى تم إلغاء مسرح الجيب، ليقدم ثلاثة أفلام هم (3 وجوه للحب)، و(زهور برية)، و(التلاقي). سافر عام 1974 للعمل بالخليج واشتهر هناك.

عاد إلى العمل الدرامي المصري من خلال مسلسل (الساقية تدور)، اشتهر خليل من مسلسل (هوانم جاردن سيتي)، و(حديث الصباح والمساء)، و(زمن عماد الدين).