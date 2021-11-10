جدة - نرمين السيد - يواصل الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، جولاته الميدانية بمقرى الجامعة القديم والجديد، إذ أجرى زيارة للحرم الجديد لمتابعة سير انتظام دخول الطلاب من البوابات الرئيسية للجامعة، وللاطمئنان على تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا، والتى تتبعها إدارة الجامعة، وذلك حفاظا على صحة وسلامة منسوبى الجامعة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جامعة سوهاج يتابع تطبيق التدابير الوقائية ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.