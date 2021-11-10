صور.. سعفان يشهد تخريج 120 متدربا ومتدربة على الخدمات الفندقية

جدة - نرمين السيد - شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان حفل تخرج 120 متدربا على التدريب الفندقى من الذكور والإناث، وذلك فى إطار التعاون والشراكة بين وزارة القوى العاملة ومجموعة فنادق "إنتركونتيننتال مصر" وإفريقيا "سيتى ستارز"، وتفعيلا لبروتوكول التعاون بينهما، والذى يهدف إلى إعداد الشباب وتأهيلهم وإعدادهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل فى مجال السياحة والفنادق لتحقيق رؤية مصر 2030.





جاء ذلك بحضور، ديتر فرانكى مدير عام مجموعة إنتركونتيننتال، ونصر فضالى مدير إدارة الموارد البشرية بالفندق، والدكتور محمد هانى، مدير الدراسات الفندقية بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، والدكتور مصطفى الزغل رئيس مجلس إدارة معهد سيناء للسياحة والفنادق، والدكتورة نشوى طلعت نائب رئيس مجلس إدارة معهد الألسن للسياحة والفندقة، ومنال عبد العزيز مدير عام إدارة التنمية البشرية بوزارة القوى العاملة ورئيس وحدة التدريب والتثقيف بوحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة.

فى مستهل كلمته أعرب وزير القوى العاملة عن سعادته لحضوره هذا الحفل خاصة وأنه نسبة المتدربات من الإناث حوالى 50%، مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بالمرأة والذى تبلور فى إنشاء وزارة القوى العاملة وحدة المساواة بين الجنسين فى العمل وتمكين المرأة اقتصاديا ويتبعها 27 وحدة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، مشيرا إلى أن المرأة المصرية خلال الفترة الحالية أصبحت فى قلب الدولة المصرية، ويتضح ذلك من خلال تولى المرأة المصرية لمناصب قيادية وسياسية بالدولة.



وتقدم الوزير بالشكر لكل الأساتذة والخبراء المتخصصين فى هذا المجال على حضورهم هذا الحفل، وكذلك إدارة الفندق على الاستمرارية فى التدريب وتخريج دفعات اجيال وراء اجيال خاصة وأن مصر تتميز بالسياحة باعتبارها من القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد القومى.



ووجه سعفان النصيحة للشباب من الخريجين بأنه يجب ان يتحلوا بالاخلاص فى العمل وبذل المزيد من الجهد فى العمل والالتزام بواجباتهم مما يحقق لهم التميز فى العمل، متمنيا لهم كل التوفيق فى الحياة العملية مؤكدا أن الوزارة ستقدم كل الدعم لهم فى توفير فرص عمل لائقة بهذا المجال.



وتقدم ناصر فضالى بالشكر لوزير القوى العاملة على حضوره الحفل ودعمه للشباب، وأثنى على مجموعة الشباب الخريجين من البرنامج التدريبى واعتبرها أفضل الدفعات التى تخرجت من الفندق، وامتد الشكر لأهالى الطلبة على المجهود الذى بذلوه مع أبنائهم، مشيرا إلى أهمية الشراكة مع وزارة القوى العاملة بمجال التدريب وتمكين المرأة مما يسهم فى توفير حياة كريمة وتخريج أجيال قادرة على بناء الجمهورية الجديدة.